«Барселона» назвала срок восстановления Рафиньи после травмы

«Барселона» сделала заявление в связи с травмой нападающего Рафиньи, полученной в расположении сборной Бразилии.

«Рафинья получил травму подколенного сухожилия правого бедра, что подтвердили медицинские обследования, проведённые Бразильской футбольной конфедерацией (CBF) после дискомфорта, который он испытывал во время матча Бразилия — Франция.

Рафинья вернулся в Барселону для начала необходимого лечения. Предполагаемый срок восстановления составляет пять недель», — написано в заявлении сине-гранатовых на странице в социальной сети X.

Рафинья был заменён в перерыве товарищеского матча с Францией (1:2).

