Тренер сборной Никарагуа: забить один гол Сафонову — это здорово

Тренер сборной Никарагуа: забить один гол Сафонову — это здорово
Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас после поражения от сборной России (1:3) в товарищеском матче заявил о важности забитого мяча в ворота вратаря соперника, голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

«Я был бы ещё счастливее, если бы мы добились положительного результата. Но забить один гол сборной России и таком большому вратарю — это здорово. Хотя результат мог быть другим, если бы не наши ошибки», — передаёт слова Оливаса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матвей Сафонов пропустил мяч из-за пределов штрафной, счёт стал 1:1. До конца матча сборная России успела забить два мяча. Сафонов покинул поле на 67-й минуте, уступив место Антону Митрюшкину.

