Тренер сборной Никарагуа: забить один гол Сафонову — это здорово

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас после поражения от сборной России (1:3) в товарищеском матче заявил о важности забитого мяча в ворота вратаря соперника, голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Я был бы ещё счастливее, если бы мы добились положительного результата. Но забить один гол сборной России и таком большому вратарю — это здорово. Хотя результат мог быть другим, если бы не наши ошибки», — передаёт слова Оливаса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матвей Сафонов пропустил мяч из-за пределов штрафной, счёт стал 1:1. До конца матча сборная России успела забить два мяча. Сафонов покинул поле на 67-й минуте, уступив место Антону Митрюшкину.