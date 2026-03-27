Валерий Карпин ответил, чем сборную России удивила команда Никарагуа
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, чем национальную команду удивила Никарагуа в товарищеском матче. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3' 1:1 Асеведо – 16' 2:1 Тюкавин – 45+3' 3:1 Головин – 83'
Удаления: нет / Рейес – 47'
— Опишите матч. Была ли недооценка?
— Сказал в перерыве футболистам, что они будто удивлены агрессии со стороны соперника. Они действительно были удивлены. Неожиданностью стал уровень интенсивности Никарагуа. Информации о тактике у нас не было, потому что это первая игра нынешнего тренера. Готовились ко всем вариантам. И, конечно, говорили, что международные матчи другого уровня, но всё равно стало неожиданностью, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
