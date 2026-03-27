Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Валерий Карпин ответил на вопрос об ответной игре сборной России с Никарагуа

Валерий Карпин ответил на вопрос об ответной игре сборной России с Никарагуа
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об ответной игре с Никарагуа. Сегодня, 27 марта, российская национальная команда победила Никарагуа со счётом 3:1. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

— Готовы ли к ответному матчу в гостях?
— Мы готовы на всё. Понятно, что перелёт посреди чемпионата — не очень удобно. Но если всё сложится, то почему нет?

— Кто точно не сыграет с Мали?
— Это будет понятно после завтрашней тренировки. Есть ли повреждения, ушибы. Будем решать, кто нам не нужен будет в Питере, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

