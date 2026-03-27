Валерий Карпин ответил на вопрос об ответной игре сборной России с Никарагуа

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об ответной игре с Никарагуа. Сегодня, 27 марта, российская национальная команда победила Никарагуа со счётом 3:1. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

— Готовы ли к ответному матчу в гостях?

— Мы готовы на всё. Понятно, что перелёт посреди чемпионата — не очень удобно. Но если всё сложится, то почему нет?

— Кто точно не сыграет с Мали?

— Это будет понятно после завтрашней тренировки. Есть ли повреждения, ушибы. Будем решать, кто нам не нужен будет в Питере, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Как сборная России играет при Карпине: