Карпин рассказал, что ему не мешает медийная активность сборной при подготовке к матчам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что ему не мешает медийная активность при подготовке к матчам.

— Не было ли ощущения, что подготовка была фестивальная? Селебрити, стримы, актеры из «Саши и Тани»?

— У нас это каждый сбор, много медийной активности. Раньше это не мешало. С этим это точно не связано, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.