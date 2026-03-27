Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин рассказал, что ему не мешает медийная активность сборной при подготовке к матчам

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что ему не мешает медийная активность при подготовке к матчам.

— Не было ли ощущения, что подготовка была фестивальная? Селебрити, стримы, актеры из «Саши и Тани»?
— У нас это каждый сбор, много медийной активности. Раньше это не мешало. С этим это точно не связано, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android