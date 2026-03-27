Карпин ответил, устраивает ли его уровень соперников сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, устраивает ли его уровень соперников российской национальной команды.

— Есть ли у вас претензии к уровню соперников?

— Претензий у меня нет. Вы забываете, что обычно в группе у нас всегда почти только одна сильная команда. В группе к ЧМ такая команда была одна — Хорватия. Не все команды Франции, Германии, Испании и так далее. У нас были Кипр, Словения и так далее. Когда нас допустят, будет такой же порядок вещей, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 27 марта, сборная России победила Никарагуа в товарищеском матче со счётом 3:1. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Абдурашид Худойберганов из Узбекистана.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.

Как сборная России играет при Карпине: