Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин ответил, устраивает ли его уровень соперников сборной России

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, устраивает ли его уровень соперников российской национальной команды.

— Есть ли у вас претензии к уровню соперников?
— Претензий у меня нет. Вы забываете, что обычно в группе у нас всегда почти только одна сильная команда. В группе к ЧМ такая команда была одна — Хорватия. Не все команды Франции, Германии, Испании и так далее. У нас были Кипр, Словения и так далее. Когда нас допустят, будет такой же порядок вещей, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 27 марта, сборная России победила Никарагуа в товарищеском матче со счётом 3:1. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Абдурашид Худойберганов из Узбекистана.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android