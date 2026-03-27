Карпин заявил, что Сафонова заслуженно считают главной звездой сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о голкипере национальной команды и «ПСЖ» Матвее Сафонове.

— Сафонов сейчас главная звезда сборной?
— Сейчас, наверное, да. Он на пике, основной вратарь в «ПСЖ», играет в Лиге чемпионов, четыре пенальти отразил и так далее. Поэтому сейчас о нём заслуженно много говорят. Если вдруг придёт новый вратарь в «ПСЖ», а Матвей проиграет конкуренцию, говорить будут меньше, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После игры со «Страсбургом» 1 февраля 2026 года Сафонов 12 раз подряд выходил в стартовом составе «ПСЖ», а Люка Шевалье оставался в запасе.

