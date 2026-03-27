Сафонов — о пропущенном голе: мячи в сборной ведут себя специфично, но такое должен брать

Вратарь сборной России Матвей Сафонов отметил специфику мяча, который был использован в товарищеском матче с Никарагуа, где голкипер пропустил гол.

«Для меня это была неожиданная траектория — её нельзя предсказать. Когда мяч виляет, нельзя понять, куда он полетит. Особенно мячи Jogel ведут себя специфично, больше смещаются, чем обычно. Но всё равно такое вратарь должен брать, мне кажется. К этому как минимум надо стремиться. Нужно больше тренироваться с такими мячами», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Игра между сборными России и Никарагуа завершилась со счётом 3:1.

