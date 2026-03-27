Сафонов — о пропущенном голе: мячи в сборной ведут себя специфично, но такое должен брать
Вратарь сборной России Матвей Сафонов отметил специфику мяча, который был использован в товарищеском матче с Никарагуа, где голкипер пропустил гол.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3' 1:1 Асеведо – 16' 2:1 Тюкавин – 45+3' 3:1 Головин – 83'
Удаления: нет / Рейес – 47'
«Для меня это была неожиданная траектория — её нельзя предсказать. Когда мяч виляет, нельзя понять, куда он полетит. Особенно мячи Jogel ведут себя специфично, больше смещаются, чем обычно. Но всё равно такое вратарь должен брать, мне кажется. К этому как минимум надо стремиться. Нужно больше тренироваться с такими мячами», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Игра между сборными России и Никарагуа завершилась со счётом 3:1.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч Премьер».
