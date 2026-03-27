Сафонов: в матче с Никарагуа моя концентрация была на уровне Лиги чемпионов
Голкипер сборной России Матвей Сафонов высказался о своём настрое на товарищеский матч с Никарагуа. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3' 1:1 Асеведо – 16' 2:1 Тюкавин – 45+3' 3:1 Головин – 83'
Удаления: нет / Рейес – 47'
«Сегодня моя концентрация была на максимуме — на том же уровне, что и в Лиге чемпионов. На этом стадионе я провёл очень много времени, для меня этот матч был очень важен. Но, конечно, вечер не назвать идеальным», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.
Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.
