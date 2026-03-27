Сафонов: в матче с Никарагуа моя концентрация была на уровне Лиги чемпионов

Голкипер сборной России Матвей Сафонов высказался о своём настрое на товарищеский матч с Никарагуа. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

«Сегодня моя концентрация была на максимуме — на том же уровне, что и в Лиге чемпионов. На этом стадионе я провёл очень много времени, для меня этот матч был очень важен. Но, конечно, вечер не назвать идеальным», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.