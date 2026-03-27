Сафонов: не буду отвечать на вопрос, кто первый номер «ПСЖ»

Сафонов: не буду отвечать на вопрос, кто первый номер «ПСЖ»
Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов не стал отвечать на вопрос, кто первый номер парижской команды.

«Не буду отвечать на вопрос, кто первый номер «ПСЖ». Конкуренция продолжается, в стартовом составе может оказаться любой, кто хорошо проявляет себя на тренировках», — передаёт слова Матвея Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

По ходу нынешнего сезона Сафонов выиграл конкуренцию у голкипера Люка Шевалье, перешедшего в «ПСЖ» минувшим летом. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в семи из которых не пропустил голов.

