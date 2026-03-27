Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов: каждая минута на поле в составе «ПСЖ» — счастье

Матвей Сафонов: каждая минута на поле в составе «ПСЖ» — счастье
Комментарии

Голкипер сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о своём выступлении в составе парижского клуба.

«Один матч выделять не хочется, сейчас я регулярно играю за «ПСЖ». И каждый матч, каждая минута — счастье после долгого времени на скамейке. Это важный период, нужно рассматривать его целиком», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После игры со «Страсбургом» 1 февраля 2026 года Сафонов 12 раз подряд выходил в стартовом составе «ПСЖ», а французский голкипер Люка Шевалье оставался в запасе.

После 26 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Материалы по теме
Сафонов: не буду отвечать на вопрос, кто первый номер «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android