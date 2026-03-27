Матвей Сафонов: каждая минута на поле в составе «ПСЖ» — счастье

Голкипер сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о своём выступлении в составе парижского клуба.

«Один матч выделять не хочется, сейчас я регулярно играю за «ПСЖ». И каждый матч, каждая минута — счастье после долгого времени на скамейке. Это важный период, нужно рассматривать его целиком», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После игры со «Страсбургом» 1 февраля 2026 года Сафонов 12 раз подряд выходил в стартовом составе «ПСЖ», а французский голкипер Люка Шевалье оставался в запасе.

После 26 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу.