Матвей Сафонов рассказал о встрече с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о встрече с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким. Сафонов является воспитанником академии чёрно-зелёных.

«Я уже увиделся с Сергеем Николаевичем, он подходил к раздевалке сборной. Галицкий регулярно пишет мне после матчей — знаю, что следит, смотрит. Приятно, что Сергей Николаевич продолжает за меня переживать», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 16 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в семи из которых он не пропустил голов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

