Рафинья отозван из сборной Бразилии из-за мышечной травмы

Бразильская конфедерация футбола (CBF) на официальном сайте проинформировала об исключении из состава национальной команды нападающего «Барселоны» Рафиньи и крайнего защитника «Ромы» Уэсли из-за повреждений.

«В пятницу, 27 марта, тренер Карло Анчелотти исключил из состава команды Рафинью и Уэсли.

Во время матча с Францией оба игрока почувствовали боль в задней части правого бедра. В пятницу спортсмены прошли обследования, которые подтвердили наличие мышечных травм. Игроки могут продолжить лечение. Для их замены не будут вызваны другие футболисты», — написано в заявлении CBF.

Рафинья был заменён в перерыве товарищеского матча с Францией (1:2).

Материалы по теме Официально «Барселона» назвала срок восстановления Рафиньи после травмы

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: