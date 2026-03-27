Рафинья отозван из сборной Бразилии из-за мышечной травмы

Бразильская конфедерация футбола (CBF) на официальном сайте проинформировала об исключении из состава национальной команды нападающего «Барселоны» Рафиньи и крайнего защитника «Ромы» Уэсли из-за повреждений.
«В пятницу, 27 марта, тренер Карло Анчелотти исключил из состава команды Рафинью и Уэсли.
Во время матча с Францией оба игрока почувствовали боль в задней части правого бедра. В пятницу спортсмены прошли обследования, которые подтвердили наличие мышечных травм. Игроки могут продолжить лечение. Для их замены не будут вызваны другие футболисты», — написано в заявлении CBF.
Рафинья был заменён в перерыве товарищеского матча с Францией (1:2).
