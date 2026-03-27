Футболист ЦСКА Матеус Рейс дисквалифицирован на два матча Кубка России

Контрольно-дисциплинарного комитет (КДК РФС) дисквалифицировал на две игры Кубка России защитника ЦСКА Матеуса Рейса по итогам матча армейцев с «Краснодаром», в котором южная команда одержала победу со счётом 4:0.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение дисквалифицировать футболиста ЦСКА Матеуса Рейса на два матча Кубка России», — говорится в сообщении.

Рейс был удалён в компенсированное время к первому тайму за удар соперника плечом.

В следующем матче Кубка России ЦСКА 7 апреля в гостях сыграет с «Крыльями Советов».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.