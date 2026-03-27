Футболист ЦСКА Матеус Рейс дисквалифицирован на два матча Кубка России

Футболист ЦСКА Матеус Рейс дисквалифицирован на два матча Кубка России
Контрольно-дисциплинарного комитет (КДК РФС) дисквалифицировал на две игры Кубка России защитника ЦСКА Матеуса Рейса по итогам матча армейцев с «Краснодаром», в котором южная команда одержала победу со счётом 4:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение дисквалифицировать футболиста ЦСКА Матеуса Рейса на два матча Кубка России», — говорится в сообщении.

Рейс был удалён в компенсированное время к первому тайму за удар соперника плечом.

В следующем матче Кубка России ЦСКА 7 апреля в гостях сыграет с «Крыльями Советов».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

