«Арсенал» может перехватить трансферную цель «Ман Сити» и «Челси» из АПЛ — CO

«Арсенал» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона. Интерес к 23-летнему футболисту также проявляют «Манчестер Сити» и «Челси». Об этом сообщает Caught Offside.
По информации источника, «лесники» могут потребовать более £ 100 млн (€ 115 млн) за трансфер Андерсона.
В нынешнем сезоне Андерсон принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.
