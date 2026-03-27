Матч-центр:
Футбол Новости

ЦСКА оштрафован на 210 тыс. рублей по итогам кубкового матча с Краснодаром

ЦСКА оштрафован на 210 тыс. рублей по итогам кубкового матча с Краснодаром
Контрольно-дисциплинарного комитет (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 210 тыс. рублей по итогам ответного матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ с «Краснодаром».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

«В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (два удаления в матче в составе одной команды) – оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 100 000 рублей.

В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений – оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 80 000 рублей.

В соответствии со статьей 106 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 29 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за необеспечение клубом участия в обязательном флэш-интервью (п. 8.22 регламента Кубка России) – оштрафовать ПФК ЦСКА на 30 000 рублей», — говорится в сообщении РФС.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Материалы по теме
Футболист ЦСКА Матеус Рейс дисквалифицирован на два матча Кубка России
