ЦСКА оштрафован на 210 тыс. рублей по итогам кубкового матча с Краснодаром

Контрольно-дисциплинарного комитет (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 210 тыс. рублей по итогам ответного матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ с «Краснодаром».

«В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (два удаления в матче в составе одной команды) – оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 100 000 рублей.

В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений – оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 80 000 рублей.

В соответствии со статьей 106 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 29 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за необеспечение клубом участия в обязательном флэш-интервью (п. 8.22 регламента Кубка России) – оштрафовать ПФК ЦСКА на 30 000 рублей», — говорится в сообщении РФС.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.