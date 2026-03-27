Журавель высказался, почему Сафонов показывает разный уровень игры в сборной и «ПСЖ»

Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился мнением, почему вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов демонстрирует разный уровень игры за клуб и национальную команду.

В пятницу, 27 марта, Сафонов пропустил гол из-за пределов штрафной в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

«Вот все ломают голову, почему у Сафонова в сборной два не самых сложных удара становятся голами.

Боюсь, ответ нам не понравится. Матвей вышел на новый уровень. Он первый номер европейского топа, его жизнь сейчас полнится суперконкуретными матчами, попаданием в символическую сборную ЛЧ… Каким профиком он ни был, нет в голове такого рубильника, который включал бы в таком матче тот же режим, что в больших турнирах.

Очевидно, что самая заурядная двусторонка в «ПСЖ» в десятки раз напряжённее и требует гораздо бóльшей сфокусированности, чем это возвращение домой.

P.S. Только не понял, с чем Сафонова поздравляли после матча. Предположу — с тем, что такие пенки он теперь пускает только в неофициальных матчах», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

