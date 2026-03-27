«Футболисты устали играть просто так. Я грущу». Нагучев — после матча Россия — Никарагуа

«Футболисты устали играть просто так. Я грущу». Нагучев — после матча Россия — Никарагуа
Известный спортивный комментатор Роман Нагучев высказался о дальнейших перспективах сборной России после товарищеской игры национальной команды с Никарагуа (3:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

«У меня есть короткий итог матча Россия — Никарагуа. Игра как игра. Гол Сафонова ничего не говорит о его форме, зато говорит, нет, даже кричит о том, что сборная России и её ведущие футболисты устали играть просто так. У нас есть классное поколение, которое созрело для вызова и никак его не получит. Цепляемся за какие-то намёки о возвращении, ловят это и футболисты — и в итоге ничего, тоже расстраиваются. Мы играем с теми, с кем играется, мне кажется, какими бы бравыми ни были наши парни в интервью, им больше неинтересно. А тут ещё перед носом дразнилка — чемпионат мира, где есть Гаити и Кюрасао, но нет 1/6 этого мира.

У меня нет ответа, когда мы вернёмся, но есть совершенно конкретный страх за эту замечательную команду: это будет громадной спортивной трагедией, если Батраков, Кисляк или Агкацев никогда не сыграют на больших турнирах или даже не попробуют. Они наглые, не боятся большой игры и давно заслужили шанса. Но его всё нет. Я грущу», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.

