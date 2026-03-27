Тюкавин — игрок матча сборной России с Никарагуа. Форвард «Динамо» забил победный гол
Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим футболистом товарищеского матча с Никарагуа (3:1). Об этом информирует пресс-служба национальной команды в телеграм-канале.
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3' 1:1 Асеведо – 16' 2:1 Тюкавин – 45+3' 3:1 Головин – 83'
Удаления: нет / Рейес – 47'
Тюкавин вышел на поле с первых минут встречи. На 45+3-й минуте при счёте 1:1 нападающий забил гол, с пенальти, ставший победным. Тюкавин был заменён на 67-й минуте.
Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале сборной России по футболу.
Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.
Материалы по теме
Как сборная России играет при Карпине:
