Тюкавин — игрок матча сборной России с Никарагуа. Форвард «Динамо» забил победный гол

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим футболистом товарищеского матча с Никарагуа (3:1). Об этом информирует пресс-служба национальной команды в телеграм-канале.

Тюкавин вышел на поле с первых минут встречи. На 45+3-й минуте при счёте 1:1 нападающий забил гол, с пенальти, ставший победным. Тюкавин был заменён на 67-й минуте.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

