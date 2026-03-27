«У меня нет объяснения». Карпин — о пропущенном Сафоновым мяче в матче с Никарагуа

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о пропущенном мяче голкипером национальной команды Матвеем Сафоновым в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

«У меня, конечно, нет объяснения. Не успел обсудить этот момент, не до этого было. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека (улыбается)? В «ПСЖ» тащил всё, потому что ближе били.

Для меня здесь важнее, что дали ударить. Но какие‑то удары с 25-30 метров будут всегда. И не думаю, что у Сафонова такие ошибки будут часто», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Футболист сборной Никарагуа Оскар Асеведо забил гол в ворота голкипера российской национальной команды Матвея Сафонова на 16-й минуте после дальнего удара по центру ворот.

