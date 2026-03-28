Литвинов обратился к болельщикам после победы сборной России в матче с Никарагуа

Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов поблагодарил болельщиков за поддержку в товарищеском матче национальной команды с Никарагуа (3:1). Футболист вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу.

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале сборной России по футболу.

«Всех с победой. Первая игра в 2026 году. Спасибо огромное за поддержку всем, кто пришёл на стадион и смотрел на экранах телевизоров. Увидимся на следующей игре в Петербурге», — сказал Литвинов в видео в телеграм-канале сборной России.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

