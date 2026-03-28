Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Литвинов обратился к болельщикам после победы сборной России в матче с Никарагуа
Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов поблагодарил болельщиков за поддержку в товарищеском матче национальной команды с Никарагуа (3:1). Футболист вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале сборной России по футболу.

«Всех с победой. Первая игра в 2026 году. Спасибо огромное за поддержку всем, кто пришёл на стадион и смотрел на экранах телевизоров. Увидимся на следующей игре в Петербурге», — сказал Литвинов в видео в телеграм-канале сборной России.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Материалы по теме
Тюкавин — игрок матча сборной России с Никарагуа. Форвард «Динамо» забил победный гол

Как сборная России играет при Карпине:

