Романо отреагировал на слухи об интересе «Интер Майами» в подписании Салаха

«Интер Майами» не ведёт переговоры о подписании контракта с 33-летним нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, который покинет английский клуб грядущим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент между сторонами не было никаких обсуждений.

Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона во вторник, 24 марта. Египетский нападающий играет за мерсисайдцев с 2017 года. За этот период 33-летний вингер принял участие в 435 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 122 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

