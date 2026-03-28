Главный тренер Аргентины прокомментировал ситуацию с участием Лионеля Месси в ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о перспективах нападающего Лионеля Месси принять участие в чемпионате мира 2026 года в составе национальной команды.

«Это скорее вопрос к нему самому. Вы знаете мою позицию: я сделаю всё возможное, чтобы он смог принять участие. Но решение остается за ним, в зависимости от его душевного состояния и формы.

Это сложно, потому что не только аргентинцы хотят видеть его там; все хотят видеть его. Но он заслужил право спокойно принять решение; мы не торопимся. Какое бы решение он ни принял, оно будет наилучшим для команды и для него самого. Мы надеемся, что он ответит утвердительно, но я не могу сказать вам больше», — приводит слова Скалони Le Parisien.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

