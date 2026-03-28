«Ювентусу» интересен Левандовски, клуб наблюдал за игроком в матче сборной Польши — MD

«Ювентус» нацелился на 37-летнего нападающего «Барселоны» и сборной Польши Роберта Левандовского. Представители туринского клуба наблюдали за форвардом во время стыкового матча польской национальной команды с Албанией (2:1) за право сыграть на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Ювентус» готовится к летнему трансферному окну и намерен сконцентрироваться на приглашении опытных футболистов.

Во встрече с Албанией Левандовски отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне в составе «Барселоны» нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

