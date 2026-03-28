Сборная Германии победила команду Швейцарии в товарищеском матче с семью забитыми мячами

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Швейцарии и Германии. Игра проходила на стадионе «Санкт-Якоб Парк» (Базель, Швейцария). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана (Ланкашир, Англия). Победу в матче со счётом 4:3 праздновали футболисты гостей.

Первый мяч во встрече забил нападающий хозяев Дан Ндой на 17-й минуте. На 26-й минуте защитник немецкой команды Жонатан Та сравнял счёт. Форвард швейцарской сборной Брил Эмболо вывел свою команду вперёд на 41-й минуте, но в добавленное к первому тайму время Серж Гнабри забил ответный мяч. На 61-й минуте полузащитник сборной Германии Флориан Вирц забил третий мяч в ворота хозяев, а швейцарец Жоэль Монтейру сравнял счёт на 79-й минуте. Через шесть минут Флориан Вирц оформил дубль и принёс своей команде победу — 4:3.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Германия заняла первое место в группе А, набрав 15 очков. Национальная команда Швейцарии стала победителем группы В. Команда заработала 14 очков.