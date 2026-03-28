Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нидерланды — Норвегия, результат матча 27 марта 2026, счет 2:1, товарищеский матч 2026

Сборная Нидерландов совершила камбэк и победила Норвегию в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Нидерландов и Норвегии. Игра проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В качестве главного арбитра встречи выступил Лоуренс Виссер из Бельгии. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Норвегия
0:1 Шельдеруп – 24'     1:1 ван Дейк – 35'     2:1 Рейндерс – 51'    

В середине первого тайма счёт открыл нападающий гостей Андреас Шельдеруп. На 35-й минуте защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк восстановил равновесие. На 51-й минуте полузащитник Тейани Рейндерс вывел «оранжевых» вперёд.

Нидерланды и Норвегия примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Нидерландская национальная команда сыграет в группе F с Японией, Тунисом и победителем пути B европейской квалификации. Сборная Норвегии встретится с Францией, Сенегалом и победителем пути 2 в межконтинентальных стыковых матчах в квартете I.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android