Гол Федерико Вальверде на 90+4-й минуте помог Уругваю избежать поражения в матче с Англией

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Англии и Уругвая. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Свен Яблонски из Германии. Матч закончился со счётом 1:1.

На 81-й минуте гол забил защитник сборной Англии Бен Уайт. На 90+4-й минуте уругвайский полузащитник Федерико Вальверде восстановил равновесие.

Англия и Уругвай примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Английская национальная команда сыграет в группе L с Хорватией, Ганой и Панамой. Сборная Уругвая встретится с Испанией, Кабо-Верде и Саудовской Аравией в квартете H.

