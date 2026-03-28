Англия — Уругвай, результат матча 27 марта 2026, счет 1:1, товарищеский матч 2026

Гол Федерико Вальверде на 90+4-й минуте помог Уругваю избежать поражения в матче с Англией
Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Англии и Уругвая. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Свен Яблонски из Германии. Матч закончился со счётом 1:1. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
Уругвай
1:0 Уайт – 81'     1:1 Вальверде – 90+4'    

На 81-й минуте гол забил защитник сборной Англии Бен Уайт. На 90+4-й минуте уругвайский полузащитник Федерико Вальверде восстановил равновесие.

Англия и Уругвай примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Английская национальная команда сыграет в группе L с Хорватией, Ганой и Панамой. Сборная Уругвая встретится с Испанией, Кабо-Верде и Саудовской Аравией в квартете H.

