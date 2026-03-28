Сборная Испании разгромила команду Сербии в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Испании и Сербии. Игра прошла на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступил Луиш Годинью (Португалия). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты хозяев.

Первый мяч во встрече забил нападающий хозяев Микель Оярсабаль на 16-й минуте. На 44-й минуте форвард оформил дубль. На 72-й минуте Виктор Муньос забил третий мяч в ворота гостей, установив окончательный счёт — 3:0.

Сборная Испании примет участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Испания стала победителем группы Е, набрав 16 очков. Национальная команда Сербии заняла третье место в группе К (13 очков) и завершила своё участие в турнире.