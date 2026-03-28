Испания — Сербия, результат матча 27 марта 2026, счёт 3:0, товарищеский матч

Сборная Испании разгромила команду Сербии в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Испании и Сербии. Игра прошла на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступил Луиш Годинью (Португалия). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты хозяев.

27 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Сербия
1:0 Оярсабаль – 16'     2:0 Оярсабаль – 44'     3:0 Муньос – 72'    

Первый мяч во встрече забил нападающий хозяев Микель Оярсабаль на 16-й минуте. На 44-й минуте форвард оформил дубль. На 72-й минуте Виктор Муньос забил третий мяч в ворота гостей, установив окончательный счёт — 3:0.

Сборная Испании примет участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Испания стала победителем группы Е, набрав 16 очков. Национальная команда Сербии заняла третье место в группе К (13 очков) и завершила своё участие в турнире.

