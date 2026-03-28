Сборная Испании разгромила команду Сербии в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Испании и Сербии. Игра прошла на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступил Луиш Годинью (Португалия). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты хозяев.
Первый мяч во встрече забил нападающий хозяев Микель Оярсабаль на 16-й минуте. На 44-й минуте форвард оформил дубль. На 72-й минуте Виктор Муньос забил третий мяч в ворота гостей, установив окончательный счёт — 3:0.
Сборная Испании примет участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Испания стала победителем группы Е, набрав 16 очков. Национальная команда Сербии заняла третье место в группе К (13 очков) и завершила своё участие в турнире.
- 28 марта 2026
-
01:43
-
01:38
-
01:31
-
00:52
-
00:51
-
00:39
-
00:36
-
00:30
-
00:20
-
00:09
-
00:00
- 27 марта 2026
-
23:50
-
23:43
-
23:33
-
23:29
-
23:22
-
23:17
-
23:06
-
23:04
-
22:53
-
22:53
-
22:51
-
22:44
-
22:44
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:36
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:31
-
22:30
-
22:30
-
22:23