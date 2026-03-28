18-летний игрок «Баварии» Ленарт Карл дебютировал во взрослую сборную Германии

18-летний полузащитник «Баварии» Ленарт Карл дебютировал за взрослую сборную Германии в товарищеских играх с национальной командой Швейцарии. Игра проходила на стадионе «Санкт-Якоб Парк» (Базель, Швейцария). Победу в матче со счётом 4:3 праздновали футболисты гостей.

27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 4
Германия
1:0 Ндой – 17'     1:1 Та – 26'     2:1 Эмболо – 41'     2:2 Гнабри – 45+2'     2:3 Вирц – 61'     3:3 Монтейру – 79'     3:4 Вирц – 85'    

Хавбек появился на поле во втором тайме вместо Лероя Сане на 63-й минуте. К этому моменту немецкая сборная вела в счёте 3:2. Статистический портал Sofascore поставил высокую оценку за игру юному футболисту (7.4).

В текущем сезоне Карл провёл 33 матча за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

