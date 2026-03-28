Карпин прокомментировал дебют в сборной России новичков — Митрюшкина, Мелкадзе и Петрова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о дебютных матчах трёх российских футболистов: вратаря Антона Митрюшкина, полузащитника Максима Петрова и форварда Георгия Мелкадзе в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).

— Сегодня дебютировали сразу три игрока — Митрюшкин, Мелкадзе и Петров. Как оцените их игру?

— По Митрюшкину рано делать какие-то выводы, потому что работы у него не было. По Петрову и Мелкадзе — очень приятные впечатления, они мне очень понравились. Делать далеко идущие выводы, понятное дело, рано. Соперник во втором тайме был вдесятером, так что у них была определённая свобода. Надо будет посмотреть ещё. Но пока из того, что мы увидели, всё понравилось, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.