Карпин прокомментировал дебют в сборной России новичков — Митрюшкина, Мелкадзе и Петрова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о дебютных матчах трёх российских футболистов: вратаря Антона Митрюшкина, полузащитника Максима Петрова и форварда Георгия Мелкадзе в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

— Сегодня дебютировали сразу три игрока — Митрюшкин, Мелкадзе и Петров. Как оцените их игру?
— По Митрюшкину рано делать какие-то выводы, потому что работы у него не было. По Петрову и Мелкадзе — очень приятные впечатления, они мне очень понравились. Делать далеко идущие выводы, понятное дело, рано. Соперник во втором тайме был вдесятером, так что у них была определённая свобода. Надо будет посмотреть ещё. Но пока из того, что мы увидели, всё понравилось, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.

