Карпин раскрыл, о чём общался с тренером сборной Никарагуа перед очным матчем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился, о чём общался с наставником национальной команды Никарагуа Отониэлем Оливасом перед очным товарищеским матчем в Краснодаре. Встреча завершилась победой россиян со счётом 3:1.

— О чём говорили с тренером Никарагуа перед игрой?

— Поговорили о футболе в Никарагуа, он рассказал, как он развивается, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

58-летний специалист Отониэль Оливас тренирует сборную Никарагуа с 6 марта. Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.