Сборную встречали песнями и плясками, но не забывали про «Краснодар». Фото победы России

27 марта на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре прошёл товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. В качестве главного арбитра выступил Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу сборной России.

Лучшие кадры матча Россия — Никарагуа — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

На третьей минуте нападающий Лечи Садулаев открыл счёт. На 16-й минуте футболист сборной Никарагуа Оскар Асеведо восстановил равновесие. В добавленное к первому тайму время форвард Константин Тюкавин вывел российскую национальную команду вперёд, забив с пенальти. В начале второго тайма защитник гостей Кристиан Рейес получил красную карточку. На 83-й минуте полузащитник Александр Головин забил третий гол хозяев.