Сафонов обратился к фанатам в Краснодаре после матча сборной России с Никарагуа

Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов обратился к болельщикам на стадионе в Краснодаре после товарищеского матча с национальной командой Никарагуа, который завершился победой хозяев поля со счётом 3:1. Матвей вышел в данной встрече в стартовом составе, провёл 67 минут и пропустил один мяч.

«Понятно, что прошло уже много времени. Спасибо всем большое. Я дома!» — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

Футболист сборной Никарагуа Оскар Асеведо забил гол в ворота голкипера российской национальной команды Матвея Сафонова на 16-й минуте после дальнего удара по центру ворот. Данный матч стал для Сафонова 18-м в карьере в национальной команде. На данный момент он пропустил 13 голов и сыграл «на ноль» восемь встреч.