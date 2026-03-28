Карпин рассказал, в каком городе хотел бы, чтобы провела матч сборная России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, есть ли в планах у национальной команды сыграть в Ростове. Напомним, ранее в рамках товарищеского матча российская команда одолела Никарагуа со счётом 3:1. Встреча прошла в Краснодаре.

— Есть ли планы у сборной сыграть в Ростове?

— Вопрос не ко мне. Конечно, лично я бы с удовольствием сыграл в этом городе. Но по-прежнему есть проблемы с логистикой, не так всё просто. Если РФС решит играть в Ростове, то поедем в Ростов, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Напомним, ранее Карпин дважды тренировал футбольный клуб «Ростов» в период с 2017 по 2021 год, а потом с 2022-го по 2025-й.