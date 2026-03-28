«Дебют получился удачным». Митрюшкин — о своём первом матче за сборную России

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Антон Митрюшкин прокомментировал свой дебют за национальную команду в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).

«Дебют получился удачным, победным. Победа — самое главное. Но дебют тоже важен. Спасибо Валерию Георгиевичу и Виталию Витальевичу за то, что дали шанс выйти и сыграть. Меня распирают эмоции внутри, но я такой человек, что больше держу это в себе. Я долго к этому шёл и сейчас закрыл такой, можно сказать, гештальт. Такой путь… Ведь я играл за юношеские и молодёжную сборные, а вот за первую команду… Дай бог, что это не последняя игра. Уверен, что не последняя!» — приводит слова Митрюшкина официальный сайт РФС.

Митрюшкин появился на поле во втором тайме, заменив на 67-й минуте Матвея Сафонова.