Сафонов объяснил, почему испытал двоякие эмоции после матча сборной России с Никарагуа

Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов поделился эмоциями после товарищеского матча с национальной командой Никарагуа, который завершился победой хозяев поля со счётом 3:1. Матвей вышел в данной встрече в стартовом составе, провёл 67 минут и пропустил один мяч. На 16-й минуте футболист сборной Никарагуа Оскар Асеведо забил гол после дальнего удара по центру ворот.

«Эмоции такие, двоякие. Рад, что победили, не рад, что не сыграл «на ноль». Да и мяч я должен был отбивать. Эмоции от возвращения в Краснодар, туда, где всё для меня начиналось… их слишком много. Рад, что в этот важный момент семья была рядом со мной. Но я не люблю быть настолько в центре внимания. Надеюсь, что все мои свершения будут впереди», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Данный матч стал для Сафонова 18-м в карьере в национальной команде. На данный момент он пропустил 13 голов и сыграл «на ноль» восемь встреч.