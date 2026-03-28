Иракли исполнил песню «Лондон — Париж» после матча сборной России. Сафонов был на поле

Известный исполнитель Иракли Пирцхалава выступил на «Ozon Арене» в Краснодаре после товарищеского матча сборных России и Никарагуа. Встреча завершилась победой сборной России под руководством Валерия Карпина со счётом 3:1.

После финального свистка певец Иракли в футболке французского «Пари Сен-Жермен» исполнил на поле стадиона в Краснодаре песню «Лондон — Париж». В этот момент на поле находился вратарь красно-синих и национальной команды России Матвей Сафонов.

Матвей Сафонов пропустил один мяч в матче с Никарагуа. Гол был забит после удара из-за пределов штрафной. Сафонов покинул поле на 67-й минуте, уступив место Антону Митрюшкину. 27-летний голкипер является воспитанником «Краснодара».