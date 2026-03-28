Иракли исполнил песню «Лондон — Париж» после матча сборной России. Сафонов был на поле
Известный исполнитель Иракли Пирцхалава выступил на «Ozon Арене» в Краснодаре после товарищеского матча сборных России и Никарагуа. Встреча завершилась победой сборной России под руководством Валерия Карпина со счётом 3:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3' 1:1 Асеведо – 16' 2:1 Тюкавин – 45+3' 3:1 Головин – 83'
Удаления: нет / Рейес – 47'
После финального свистка певец Иракли в футболке французского «Пари Сен-Жермен» исполнил на поле стадиона в Краснодаре песню «Лондон — Париж». В этот момент на поле находился вратарь красно-синих и национальной команды России Матвей Сафонов.
Фото: Кадр из трансляции
Матвей Сафонов пропустил один мяч в матче с Никарагуа. Гол был забит после удара из-за пределов штрафной. Сафонов покинул поле на 67-й минуте, уступив место Антону Митрюшкину. 27-летний голкипер является воспитанником «Краснодара».
