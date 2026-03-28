«В себе никогда не сомневался». Митрюшкин — о своём пути к первому матчу за сборную России

Вратарь московского «Локомотива» Антон Митрюшкин дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Никарагуа (3:1). После встречи 28-летний голкипер поделился эмоциями и рассказал о своём пути к первому матчу за национальную команду.

«Перед игрой, когда была разминка, я так и сказал: в себе никогда не сомневался и был уверен, что всё встанет на свои места и я буду там, где сейчас нахожусь. Не сомневайтесь в себе, верьте в себя! Любой путь, особенно путь футболиста, очень интересный. Главное — работать, трудиться, и всё у вас получится», — приводит слова Митрюшкина пресс-служба Российского футбольного союза.

Митрюшкин появился на поле во втором тайме, заменив на 67-й минуте Матвея Сафонова.