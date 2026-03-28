Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В себе никогда не сомневался». Митрюшкин — о своём пути к первому матчу за сборную России

Комментарии

Вратарь московского «Локомотива» Антон Митрюшкин дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Никарагуа (3:1). После встречи 28-летний голкипер поделился эмоциями и рассказал о своём пути к первому матчу за национальную команду.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

«Перед игрой, когда была разминка, я так и сказал: в себе никогда не сомневался и был уверен, что всё встанет на свои места и я буду там, где сейчас нахожусь. Не сомневайтесь в себе, верьте в себя! Любой путь, особенно путь футболиста, очень интересный. Главное — работать, трудиться, и всё у вас получится», — приводит слова Митрюшкина пресс-служба Российского футбольного союза.

Митрюшкин появился на поле во втором тайме, заменив на 67-й минуте Матвея Сафонова.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android