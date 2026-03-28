Сафонов рассказал, как Хвича отреагировал на передачу Матвея в матче ЛЧ с «Челси»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвей Сафонов рассказал о реакции грузина Хвичи Кварацхелии на гол в ответном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (3:0).

«Хвича сказал спасибо. Не то чтобы я создал этот момент. Понимаю, что без моей передачи этого гола бы не было, но и понимаю, что не это ключевое. Важно то, что сделал Хвича. Не принципиально для меня. Конечно, хотелось единичку в графу голевых передач, но это и не последний шанс», — приводит слова Сафонова «РИА Новости Спорт».

Напомним, на шестой минуте встречи Сафонов исполнил штрафной после фола на хавбеке парижан Жоау Невеше, сильно выбив мяч вперёд. Получилось точно на вингера Хвичу Кварацхелию, который слева на полуфланге «продавил» защитника «синих» Мамаду Сарра, забрался в штрафную и точно пробил низом в дальний угол. На повторе выяснилось, что сенегалец всё-таки коснулся мяча после выноса россиянина, так что прямой голевой пас не был засчитан голкиперу.