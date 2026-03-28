Тренер сборной Германии Нагельсман высказался о победе над Швейцарией в товарищеском матче

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал победу в товарищеском матче с национальной командой Швейцарии (4:3).

«Мы играли против команды, которая в квалификации пропустила всего два гола и в 2025 году не проиграла ни одного матча, и при этом создали очень-очень много моментов. Помимо четырёх забитых мячей, у нас было ещё пять-шесть шансов. После счёта 3:2 мы должны были делать 4:2 — у нас были два 100-процентных момента, которые, к сожалению, не реализовали. Тем не менее я считаю, что команда проявила хороший характер. Швейцария из относительно небольшого количества атак и не самых явных моментов забила много голов. Но всё равно — для товарищеского матча так вернуться в игру — это хороший знак. Мы вели, потом снова пропустили, но вернулись. У Флориана Вирца получились два выдающихся гола.

В обороне мы действовали не идеально в некоторых эпизодах. В высоком прессинге — хорошо, но в низком блоке иногда были слишком пассивны. В целом же мы заслуженно победили», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.