Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Германии Нагельсман высказался о победе над Швейцарией в товарищеском матче

Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал победу в товарищеском матче с национальной командой Швейцарии (4:3).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 4
Германия
1:0 Ндой – 17'     1:1 Та – 26'     2:1 Эмболо – 41'     2:2 Гнабри – 45+2'     2:3 Вирц – 61'     3:3 Монтейру – 79'     3:4 Вирц – 85'    

«Мы играли против команды, которая в квалификации пропустила всего два гола и в 2025 году не проиграла ни одного матча, и при этом создали очень-очень много моментов. Помимо четырёх забитых мячей, у нас было ещё пять-шесть шансов. После счёта 3:2 мы должны были делать 4:2 — у нас были два 100-процентных момента, которые, к сожалению, не реализовали. Тем не менее я считаю, что команда проявила хороший характер. Швейцария из относительно небольшого количества атак и не самых явных моментов забила много голов. Но всё равно — для товарищеского матча так вернуться в игру — это хороший знак. Мы вели, потом снова пропустили, но вернулись. У Флориана Вирца получились два выдающихся гола.

В обороне мы действовали не идеально в некоторых эпизодах. В высоком прессинге — хорошо, но в низком блоке иногда были слишком пассивны. В целом же мы заслуженно победили», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android