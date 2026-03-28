«Пропущенные голы меня не беспокоят». Вирц — о товарищеском матче Германия — Швейцария

Нападающий сборной Германии Флориан Вирц прокомментировал победу в товарищеском матче с национальной командой Швейцарии (4:3).

«Я бы солгал, если бы сказал, что именно так и хотел пробить в первом эпизоде, но, если мяч так залетает — я с радостью это принимаю. Хотя, конечно, в этом было немного намерения.

Пропущенные голы меня не беспокоят, потому что у нас очень хорошая команда, сильная оборона и качественные опорные полузащитники перед ней. Чувствуется, что мы какое-то время не играли вместе — над этим точно нужно работать, потому что, скорее всего, все три пропущенных сегодня мяча можно было избежать. Но в конце концов главное — выигрывать матчи. И если мы будем забивать на один гол больше соперника, этого тоже достаточно», — приводит слова тренера официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Вирц забил два гола в данном матче, а также записал на свой счёт голевую передачу.