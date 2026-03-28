Матвей Сафонов прокомментировал перспективы Станислава Агкацева уехать в Европу

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвей Сафонов прокомментировал слухи об интересе к голкиперу «Краснодара» Станиславу Агкацеву из Европы.

«Сейчас много сильных молодых ребят. Они показывают прекрасный уровень игры. Среди них и Стасик Агкацев. При нём команда стала чемпионом, сейчас идёт на первом месте. Он вполне может поехать в Европу и там спокойно заиграть. Про других сказать сложнее, потому что Стаса очень хорошо знаю лично — когда мы ещё вместе были в «Краснодаре». Когда уходил, сразу сказал, что он готов играть в основе и стать одним из лучших вратарей в России. С такой же уверенностью могу сейчас сказать, что он заиграет в хорошем европейском клубе и будет продолжать показывать там такой же качественный футбол», — приводятся слова Сафонова в официальной программке к товарищескому матчу национальной команды с Никарагуа.

В 26 матчах нынешнего клубного сезона Агкацев пропустил 21 мяч и 11 раз сыграл «на ноль».