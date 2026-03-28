«Он сейчас на пике своей формы». Тренер сборной Англии Тухель — о Рашфорде

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о форме вингера Маркуса Рашфорда после товарищеского матча с национальной командой Уругвая (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
Уругвай
1:0 Уайт – 81'     1:1 Вальверде – 90+4'    

«Он стал совершенно другим игроком с тех пор, как перешёл в «Барселону». Он лучший на поле. Единственная причина, по которой «Барселона» его не сохранит, — скорее всего, они не смогут себе это позволить. Похоже, он сейчас на пике своей формы», — сказал Тухель на послематчевой конференции.

Англия и Уругвай примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Английская национальная команда сыграет в группе L с Хорватией, Ганой и Панамой. Сборная Уругвая встретится с Испанией, Кабо-Верде и Саудовской Аравией в квартете H.

