«Мяч доходит до него — и он забивает. Он гений». Лушембурго — о Неймаре

Бывший тренер «Сантоса» Вандерлей Лушембурго, работавший с Неймаром на заре его карьеры, высказался о возможной роли бразильского форварда в сборной.

«Поставьте Неймара на позицию центрального нападающего. Забудьте об обороне. Посмотрите, как играет за Францию Мбаппе. Мяч доходит до него — и он забивает. Если Неймар получит такой мяч, как получил Рафинья, он забьёт. Он гений. Пусть остаётся в штрафной и получает передачи», — приводит слова Лушембурго AllThingsBrazil.

На счету форварда 128 матчей и 79 голов за сборную Бразилии.

В текущем сезон Неймар провёл за «Сантос» пять матчей, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.