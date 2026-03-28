Аргентина — Мавритания, результат матча 28 марта 2026 года, счёт 2:1, футбол, товарищеский матч

Сборная Аргентины обыграла Мавританию в товарищеском матче
В ночь с 27 на 28 марта завершился товарищеский матч между сборными Аргентины и Мавритании, проходивший на стадионе «Альберто Хасинто Армандо» в Буэнос-Айресе (Аргентина), победой домашней команды со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 марта 2026, суббота. 02:15 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 1
Мавритания
1:0 Фернандес – 17'     2:0 Пас – 32'     2:1 Лефор – 90+4'    

В составе победителей забитыми голами отметились аргентинские полузащитники Энцо Фернандес с передачи защитника Науэля Молины и Николас Пас.

В составе гостевой команды единственный гол забил защитник Жордан Лефор на 90+4-й минуте.

Следующий матч сборная Аргентины должна была провести на выезде с национальной командой Катара 31 марта, но встреча была отменена из-за событий на Ближнем Востоке. Первого апреля аргентинцы встретятся на домашнем стадионе со сборной Замбии. Начало матча запланировано на 02:15 по московскому времени.

Главный тренер Аргентины прокомментировал ситуацию с участием Лионеля Месси в ЧМ-2026
