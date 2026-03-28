Сборная Аргентины обыграла Мавританию в товарищеском матче

В ночь с 27 на 28 марта завершился товарищеский матч между сборными Аргентины и Мавритании, проходивший на стадионе «Альберто Хасинто Армандо» в Буэнос-Айресе (Аргентина), победой домашней команды со счётом 2:1.

В составе победителей забитыми голами отметились аргентинские полузащитники Энцо Фернандес с передачи защитника Науэля Молины и Николас Пас.

В составе гостевой команды единственный гол забил защитник Жордан Лефор на 90+4-й минуте.

Следующий матч сборная Аргентины должна была провести на выезде с национальной командой Катара 31 марта, но встреча была отменена из-за событий на Ближнем Востоке. Первого апреля аргентинцы встретятся на домашнем стадионе со сборной Замбии. Начало матча запланировано на 02:15 по московскому времени.