Сборная Аргентины обыграла Мавританию в товарищеском матче
В ночь с 27 на 28 марта завершился товарищеский матч между сборными Аргентины и Мавритании, проходивший на стадионе «Альберто Хасинто Армандо» в Буэнос-Айресе (Аргентина), победой домашней команды со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 марта 2026, суббота. 02:15 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 1
Мавритания
1:0 Фернандес – 17' 2:0 Пас – 32' 2:1 Лефор – 90+4'
В составе победителей забитыми голами отметились аргентинские полузащитники Энцо Фернандес с передачи защитника Науэля Молины и Николас Пас.
В составе гостевой команды единственный гол забил защитник Жордан Лефор на 90+4-й минуте.
Следующий матч сборная Аргентины должна была провести на выезде с национальной командой Катара 31 марта, но встреча была отменена из-за событий на Ближнем Востоке. Первого апреля аргентинцы встретятся на домашнем стадионе со сборной Замбии. Начало матча запланировано на 02:15 по московскому времени.
