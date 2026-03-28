Тренер Венгрии жёстко ответил на призыв Слота ограничить игровое время Собослаи в сборной

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси, накануне товарищеского матча со Словенией, высказался о том, что Арне Слот хочет ограничить количество игрового времени Доменика Собослаи за национальную команду своей страны.

«Я не буду слушать тренера, который тратит 450 миллионов фунтов и при этом делает свою команду хуже, а ещё ставит своего лучшего игрока на позицию правого защитника», — сказал Росси на предматчевой пресс-конференции.

Сборные Венгрии и Словении проведут товарищеский матч 28 марта на стадионе «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия). Начало встречи запланировано в 20:00 по московскому времени.