Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Венгрии жёстко ответил на призыв Слота ограничить игровое время Собослаи в сборной

Комментарии

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси, накануне товарищеского матча со Словенией, высказался о том, что Арне Слот хочет ограничить количество игрового времени Доменика Собослаи за национальную команду своей страны.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Венгрия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не буду слушать тренера, который тратит 450 миллионов фунтов и при этом делает свою команду хуже, а ещё ставит своего лучшего игрока на позицию правого защитника», — сказал Росси на предматчевой пресс-конференции.

Сборные Венгрии и Словении проведут товарищеский матч 28 марта на стадионе «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия). Начало встречи запланировано в 20:00 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android