Родри назвал лучшего игрока АПЛ на данный момент

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри назвал лучшего игрока Английской Премьер-Лиги (АПЛ) на данный момент.

«Для меня сейчас это Бруну Фернандеш. Есть цифры, есть влияние на игру. Он делает для своей команды всё. Люди всегда смотрят на трофеи, но если смотреть матчи, понимаешь, насколько он важен. Голы, передачи, лидерство… он везде», — приводит слова Родри пресс-служба «горожан».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в текущем сезоне принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.