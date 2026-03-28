Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родри назвал лучшего игрока АПЛ на данный момент

Родри назвал лучшего игрока АПЛ на данный момент
Комментарии

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри назвал лучшего игрока Английской Премьер-Лиги (АПЛ) на данный момент.

«Для меня сейчас это Бруну Фернандеш. Есть цифры, есть влияние на игру. Он делает для своей команды всё. Люди всегда смотрят на трофеи, но если смотреть матчи, понимаешь, насколько он важен. Голы, передачи, лидерство… он везде», — приводит слова Родри пресс-служба «горожан».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в текущем сезоне принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
Стала известна позиция Бруну Фернандеша насчёт будущего в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android