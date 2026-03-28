Моуринью: нельзя просто взять и не вызвать Неймара в сборную

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о том, что Карло Анчелотти, возглавляющий сборную Бразилии, не вызвал Неймара в национальную команду страны.

«Представьте, если бы Португалия не вызвала Криштиану Роналду или Аргентина — Лионеля Месси. Нельзя просто взять и не вызвать Неймара в сборную, если только это не обоюдное решение. Это огромное неуважение к Неймару. Он допустил серьёзную ошибку», — приводит слова Моуринью OneFootball.

Ранее сообщалось, что Неймар разочаровал Бразильскую федерацию футбола и имеет минимальные шансы поехать на чемпионат мира. В нынешнем сезоне-2026 Неймар провёл во всех турнирах пять мячей, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

