Легендарный Франческо Тотти назвал лучшего молодого футболиста Серии А

Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти ответил, следит ли он за «Комо».

— Сейчас за «Комо» наблюдают, пожалуй, больше, чем за многими другими, и я не исключение. Это настоящая команда-открытие — молодая, амбициозная, которая показывает очень достойные результаты. А Нико Пас на данный момент — самый сильный молодой игрок в Серии А.

— Помимо Нико Паса, есть ли ещё футболисты, которые вас особенно впечатлили?

— В целом впечатляет вся команда, хотя отдельные игроки временами выделяются. Но главное, что доставляет удовольствие, — это именно слаженность и организация игры коллектива, — приводит слова Тотти Tuttomercatoweb.

«Комо» сейчас идёт на четвёртой позиции в таблице Серии А, набрав 57 очков после 30 туров.

21-летний Нико в текущем сезоне провёл 33 матча, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.

Итальянские болельщики приветствуют свою сборную

