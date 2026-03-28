Мирча Луческу установил исторический рекорд среди тренеров в футболе — Transfermarkt
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу установил новое достижение.
ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 20:00 МСК
Турция
Окончен
1 : 0
Румыния
1:0 Кадыоглу – 53'
Как сообщает Transfermarkt, он стал самым возрастным наставником национальной команды в истории. Специалист руководил сборной в стыковом матче отбора на ЧМ-2026 против Турции (0:1) в возрасте 80 лет и 7 месяцев.
Таким образом, Луческу превзошёл показатель бывшего тренера сборной Островов Кука Алана Тейлора, который возглавлял команду в 80 лет и 6 месяцев.
Румын начал свою тренерскую карьеру в 1979 году, когда принял «Корвинул». В дальнейшем он работал, в частности, с «Шахтёром» и «Динамо» в Украине, российским «Зенитом» и другими клубами.
