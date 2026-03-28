Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мирча Луческу установил исторический рекорд среди тренеров в футболе — Transfermarkt

Мирча Луческу установил исторический рекорд среди тренеров в футболе — Transfermarkt
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу установил новое достижение.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 20:00 МСК
Турция
Окончен
1 : 0
Румыния
1:0 Кадыоглу – 53'    

Как сообщает Transfermarkt, он стал самым возрастным наставником национальной команды в истории. Специалист руководил сборной в стыковом матче отбора на ЧМ-2026 против Турции (0:1) в возрасте 80 лет и 7 месяцев.

Таким образом, Луческу превзошёл показатель бывшего тренера сборной Островов Кука Алана Тейлора, который возглавлял команду в 80 лет и 6 месяцев.

Румын начал свою тренерскую карьеру в 1979 году, когда принял «Корвинул». В дальнейшем он работал, в частности, с «Шахтёром» и «Динамо» в Украине, российским «Зенитом» и другими клубами.

